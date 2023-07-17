Очевидица описала первые минуты после удара по Крымскому мосту

Очевидица рассказала «Ленте.ру» о выезжавших с Крымского моста после удара машинах

Почти сразу после взрыва на Крымском мосту автомобили стали разворачивать. Момент детонации был слышен в начале конструкции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала очевидица, которая в момент случившегося ехала в машине по переправе. Она описала первые минуты после взрыва.

«Мы ехали со стороны Тамани. Стояли четыре часа в пробке сначала на "Лукойле", потом перед досмотром. Только прошли досмотр, нас выпустили на мост. Нас было три машины, мы ждали третью — они задерживались. Пока мы стояли ждали, послышался хлопок. Мы спросили у рабочих, все ли нормально, они сказали: "да, все нормально". Мы спросили, можно ли ехать на мост, они сказали, что запретов пока не было. Тут же выехала наша третья машина, и мы стартовали на мост. Было страшновато, но мы поехали, вроде все было нормально», — рассказала девушка.

Собеседница «Ленты.ру» проехала около километра, после чего навстречу стали выезжать другие автомобили.

Мы сначала не поняли, потому что первый раз на Крымском мосту — правильно ли они едут, все ли нормально? Но тут они начали включать аварийки и нам моргать. Мы остановили какую-то машину, девушка сказала, что на мосту произошел взрыв и [надо] срочно разворачиваться и ехать обратно очевидица взрыва на Крымском мосту

«Мы не видели взрыва, видели только дым вдали. Мы развернулись и поехали обратно. Мы доехали до первой заправки, пообщались с теми людьми, кто ехал по мосту. Один мужчина рассказал, что видел взрыв, якобы две машины пострадали, и он сразу развернулся и поехал обратно. Мы тоже сразу уехали с этого места», — заключила она.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что чрезвычайное происшествие случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел. Сейчас движение остановлено. Судя по опубликованным кадрам, один из пролетов разрушен.

При ЧП пострадала девочка, которая ехала вместе с родителями в Крым. Сейчас она в больнице, ее родителей спасти не удалось.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.

Это уже не первая атака на Крымский мост. В октябре 2022 года на переправе взорвался автомобиль. Из-за этого также обрушилась часть конструкции.