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11:09, 17 июля 2023Среда обитания

Стало известно о состоянии опор Крымского моста

Сенатор Ковитиди: конструкции Крымского моста находятся на своих опорах

Фото: МЧС России

Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах. О состоянии опор стало известно из заявления сенатора Ольги Ковитиди, ее слова передает РИА Новости.

Сенатор отметила, что в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) 17 июля опоры моста не пострадали. По ее словам, правоохранительные органы работают четко и контролируют ситуацию. «Лето в Крыму никто не отменит», — заявила Ковитиди.

Ранее советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков заявил, что из-за ЧП на мосту пассажиров автобусов будут возить через него на электропоездах. Также Минтранс России сообщил, что керченская паромная переправа возобновила работу.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено железнодорожное полотно.

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    Нина Ташевская
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