Минтранс: Керченская паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту

Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена из-за ЧП на Крымском мосту, возобновила переправы. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.

«В 10:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — сообщили в министерстве.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено железнодорожное полотно.

При ЧП на Крымском мосту пострадала девочка, которая ехала на автомобиле вместе с родителями из Белгородской области в Крым. Россиянку доставили в реанимацию, ее родителей спасти не удалось.

Глава Госсовета Крыма, реагируя на происшествие, напомнил об обещании главы Минобороны Сергея Шойгу бить по центрам принятия решений в случае новых атак на инфраструктурные объекты страны. В свою очередь, сенатор Александр Башкин связал ЧП на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ.