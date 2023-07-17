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10:32, 17 июля 2023Среда обитания

Пассажиров станут возить через Крымский мост на электропоездах

Пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост на электропоездах

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из-за чрезвычайного происшествия 17 июля на Крымском мосту пассажиров будут возить через него на электропоездах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

«Автобусное движение до станции "Южная" (последняя жд станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», — написал Крючков.

Также Минтранс России сообщил, что Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена из-за ЧП, возобновила работу.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено железнодорожное полотно.

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    Нина Ташевская
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