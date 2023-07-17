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19:11, 17 июля 2023Среда обитания

На подъездах к Крымскому мосту начали раздавать еду

Губернатор Кондратьев: у Крымского моста созданы комфортные условия для ожидания проезда

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На перехватывающих парковках на подъезде к Крымскому мосту для ожидающих проезда на полуостров туристов на личном транспорте созданы все условия для комфортного ожидания — они обеспечены водой, горячим питанием и туалетами. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время на подъезде к мосту со стороны Кубани работают четыре площадки, а количество парковочных мест при необходимости будет увеличено. Кондратьев добавил, что на каждой парковке находятся волонтеры и врачи.

Также губернатор принял участие в совещании по восстановлению моста. Он заявил, что решение о том, возможно ли запустить автомобильное движение и в каком формате, будет принято в ближайшее время.

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На подъезде к Керченской переправе со стороны Крыма тем временем образовалась пробка не менее чем на сотню легковых машин длиной более двух километров. Туристы ожидают пропуска на площадку, с которой отправятся в сторону Кубани на пароме. Один из водителей заявил, что ждет в очереди уже более полутора часов. Первый паром с легковыми автомобилями сегодня отправился около 17:30 по московскому времени.

Утром 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате взрыва повредилось автодорожное полотно. При этом, по словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, опоры моста не пострадали. Ожидается, что мост восстановят в течение двух-трех недель.

В результате произошедшего пострадала 14-летняя девочка, ехавшая с родителями на отдых. Ее близкие не выжили.

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    Мария Черкасова
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