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14:35, 17 июля 2023Россия

В крымском парламенте обвинили Зеленского в атаке на мост

Глава парламента Крыма Константинов: за организацией атаки на мост стоит лично Зеленский
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

За организацией атаки на Крымский мост стоит лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

Он напомнил, что на Украине все решения принимает глава государства, а также призвал осудить Зеленского в России за организацию террористической деятельности против мирных жителей.

«Именно он и никто другой, никакой там (глава военной разведки Украины Кирилл) Буданов и иже с ним. Это все пешки в этой сложной командной системе. Все решения принимаются в одном кабинете, и это лично его команда и его решение», — пояснил парламентарий.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.

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    Никита Абрамов
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