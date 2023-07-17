В крымском парламенте обвинили Зеленского в атаке на мост

Глава парламента Крыма Константинов: за организацией атаки на мост стоит лично Зеленский

За организацией атаки на Крымский мост стоит лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

Он напомнил, что на Украине все решения принимает глава государства, а также призвал осудить Зеленского в России за организацию террористической деятельности против мирных жителей.

«Именно он и никто другой, никакой там (глава военной разведки Украины Кирилл) Буданов и иже с ним. Это все пешки в этой сложной командной системе. Все решения принимаются в одном кабинете, и это лично его команда и его решение», — пояснил парламентарий.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.