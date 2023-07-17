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07:26, 17 июля 2023Путешествия

Пассажиры застряли в обесточенном поезде в Москву перед Крымским мостом

«Звезда»: пассажиры не могут выйти из обесточенного поезда в Москву перед Крымским мостом

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вставший перед Крымским мостом поезд в Москву обесточен, пассажиры не могут из него выйти, а отправление задерживается на два часа. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале со ссылкой на собственного корреспондента.

Поезд стоит на станции Багерово, плановая остановка здесь была запланирована на 4:00 утра, однако состав до сих пор не отправился, как объясняют проводники, по техническим причинам.

«На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен, дверь открыть не могут», — рассказала корреспондент.

Другой поезд по маршруту Симферополь — Москва уже отправился, в скором времени должен выйти и остановившийся состав.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра понедельника, 17 июля.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, но сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. На место отправилась спецгруппа следователей.

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    Марина Совина
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