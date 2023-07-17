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05:41, 17 июля 2023Россия

Российские военные сорвали атаку пехотных групп ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: российские военные уничтожили пехотные группы ВСУ на запорожском направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили пехотные группы ВСУ, которые пытались атаковать на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового», — рассказал он.

Российские артиллеристы нанесли огневое поражение живой силе украинских военных в районе Приютного. Авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки и Работино, подчеркнул Чехов.

16 июля российские бойцы уничтожили два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области.

Кроме того, российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники украинской армии в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка.

15 июля Вооруженные силы России отразили девять атак Вооруженных сил Украины на сватовском и краснолиманском направлениях. Удары были нанесены по живой силе 21-й, 42-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В этот же день российские штурмовики ВКС поразили десятки скоплений сил украинских военных в районе Пятихаток на запорожском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Мирного был уничтожен миномет, в районе Степового — танк, в Новоданиловке — боевая бронированная машина.

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    Марина Совина
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