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12:12, 17 июля 2023Россия

Кремль назвал достижение целей СВО ответом на атаку на Крымский мост

Представитель Кремля Песков: достижение целей СВО станет ответом на атаку на Крымский мост

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответом на атаку на Крымский мост станет достижение всех целей спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас нет, не могу сказать. Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться», — заявил он.

По его словам, Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также отдает себе отчет в коварности Киева. Песков добавил, что от властей требуется собранность и дополнительная работа.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.

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