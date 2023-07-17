Очевидец описал момент падения Су-25 в Ейске

Очевидец рассказал «Ленте.ру», что перед падением Су-25 в Ейске плавно снижался к воде

Военный самолет Су-25 перед падением в Азовское море в Ейске не дымился и плавно снижался к воде. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал местный житель Андрей, который видел крушение. Очевидец подробно описал, как боевая машина упала в акваторию в Краснодарском крае.

«В тот момент мы с сыном купались. Су-25 плавно начал снижаться, и в последний момент пилот катапультировался между Птичьим островом и селом Глафировка. После этого второй экипаж Су-25 — они обычно парами летают, для Ейска это обычная история — начал кружить вокруг места аварии. Сразу хочу отметить, что местные туристические лодки и катера поехали с пляжа на спасение пилота. Было видно, что много туда актеров направились, и все в принципе проявили свою гражданскую ответственность. После этого минут через пять прилетел вертолет, тоже начал кружиться на месте аварии, я так понял, что искать пилота», — сообщил мужчина.

Никакого дыма не было. Я не специалист, но на мой взгляд, скорее всего, просто у него был отказ двигателей или что-то еще, потому что он плавно снижался, и последний момент пилот выпрыгнул Андрей очевидец крушения Су-25 в Ейске

Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска в Краснодарском крае днем 17 июля. Пилот успел катапультироваться и упал в воду, однако спасти его не удалось.

Катастрофа произошла на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже. Никто из них не пострадал.

Как сообщили в Минобороны, воздушное судно упало из-за технической неисправности двигателя.