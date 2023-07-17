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16:00, 17 июля 2023Россия

Минобороны назвало предварительную причину крушения Су-25 в Ейске

Минобороны назвало отказ двигателя предварительной причиной крушения Су-25 в Ейске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Причиной крушения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), пишет РИА Новости.

«Предварительная причина аварии - отказ двигателя», — пояснили в пресс-службе ЮВО.

О падении в воду российского штурмовика около одного из пляжей Ейска стало известно ранее 17 июля. Позднее информацию подтвердил кубанский оперштаб.

Затем появились кадры с места крушения. Автор одного из видео снимает обстановку на пляже и спрашивает, будет ли кто-то помогать катапультировавшемуся летчику. На других кадрах можно заметить летящий на низкой высоте вертолет.

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    Никита Абрамов
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