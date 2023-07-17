Опубликовано видео с места падения Су-25 в Ейске

Очевидцы опубликовали кадры с места падения Су-25 в Ейске

Очевидцы опубликовали кадры с места падения штурмовика Су-25 в Ейске. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Барахолка Ейск».

Автор одного из видео снимает обстановку на пляже и спрашивает, будет ли кто-то помогать катапультировавшемуся летчику. На других кадрах можно заметить летящий на низкой высоте вертолет.

О крушении в Краснодарском крае самолет Су-25 стало известно ранее 17 июля. Уточняется, что штурмовик потерпел крушение в Щербиновском районе Кубани.

Ранее в Камчатском крае во время учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31. В пресс-службе Тихоокеанского флота добавили, что истребитель выполнял полет без боекомплекта.