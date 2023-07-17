Sony и Microsoft договорились о выходе новых частей Call of Duty на PlayStation

Sony и Microsoft договорились о выходе новых частей серии Call of Duty на PlayStation

Компания Microsoft и руководство Xbox договорились о выходе новых частей серии Call of Duty на консолях Sony PlayStation. Об этом 16 июля заявил глава Xbox Фил Спенсер на странице в Twitter.

Спенсер подчеркнул, что в компании с нетерпением ждут, когда у геймеров по всему миру появится больше возможностей играть в любимые игры.

Ранее стало известно, что федеральная торговая комиссия (FTC) США добилась запрета на покупку Activision Blizzard. Соответствующее решение компании Microsoft вынес окружной суд Сан-Франциско. Microsoft объявила о планах купить разработчика игр в январе 2022-го.