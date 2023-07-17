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19:41, 17 июля 2023Забота о себе

Назван способ повышения фертильности у мужчин

Нутрициолог Монрой: ожирение и неправильный образ жизни могут вызвать бесплодие у мужчин

Фото: Joshua Reddekopp / Unsplash

Нутрициолог, специализирующаяся на вопросах фертильности, Ракель Монрой предупредила, что несбалансированная диета и влияние окружающей среды могут вызвать мужское бесплодие. Способ повышения фертильности у мужчин она назвала в беседе с Daily Mirror.

Монрой отметила, что мужское репродуктивное здоровье часто игнорируют, хотя именно оно является причиной половины всех проблем с зачатием. Она добавила, что причины, из-за которых снижаются параметры спермы, полностью не изучены. Наиболее распространенными негативными факторами она назвала ожирение, неправильный образ жизни и влияние токсинов в окружающей среде.

Для повышения мужской фертильности Монрой рекомендовала, изменить рацион питания как минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Она объяснила, что именно такой срок необходим для обновления сперматозоидов. В этот период она посоветовала восполнить дефицит витаминов Е и С, а также цинка и омега-3. Кроме того, по ее мнению обязательно нужно отказаться от алкоголя, курения и сильно обработанных продуктов.

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Специалистка предупредила, что негативно на уровень фертильности влияют фталаты, которые используют в производстве бытовой химии, косметики и пластика. Монрой указала, что полностью оградиться от их воздействия невозможно, но можно постараться реже соприкасаться с ними.

Ранее заведующий урологическим отделением ГКБ им. В.В. Виноградова Сергей Беломытцев рассказал, что вызвать бесплодие у мужчин могут сидячий образ жизни, тепловое воздействие и некоторые другие факторы.

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    Екатерина Улитина
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