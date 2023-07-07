Врач предупредил о влиянии образа жизни на мужское здоровье

Уролог Беломытцев: сидячий образ жизни и плохая экология могут вызвать бесплодие у мужчин

Вызвать бесплодие у мужчин могут сидячий образ жизни, плохая экология и некоторые другие факторы. Об этом кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением ГКБ им. В.В. Виноградова Сергей Беломытцев рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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Врач-уролог предупредил, что образ жизни оказывает очень сильное влияние на мужское здоровье. По его словам, к снижению фертильности и ухудшению качества спермы приводят такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем, что доказано большим количеством исследований. Не менее опасен для мужчин лишний вес, отметил Беломытцев.

Ожирение негативно сказывается как на уровне тестостерона, так и на показателях спермограммы. И, конечно, не зря говорят, что все болезни от нервов: сильный стресс тоже плохо сказывается на показателях эякулята. В то же время здоровый образ жизни и правильное питание могут поспособствовать поддержанию нормального качества спермы Сергей Беломытцев кандидат медицинских наук, врач-уролог

Также мужское бесплодие связано с загрязнением окружающей среды, накоплением свободных радикалов, вредным производством и другими внешними факторами, провоцирующими генетические отклонения, продолжил уролог. Кроме того, к бесплодию может привести и контакт с токсичными веществами или радиоактивное облучение.

К ухудшению качества спермы, как отметил Беломытцев, приводит и тепловое воздействие на яички.

Исследования на животных, а также эксперименты с воздействием тепла на яички говорят о негативном влиянии повышенных температур на качество спермы и фертильность Сергей Беломытцев кандидат медицинских наук, врач-уролог

Ранее врач-терапевт Павел Воробьев предупредил мужчин о скрытой опасности термобелья. По его словам, долгое ношение этого предмета одежды приводит к перегреву половых органов мужчин, что негативно сказывается на их фертильности.