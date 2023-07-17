В правительстве рассказали о сроках восстановления Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: сроки восстановления Крымского моста будут известны к вечеру

Продолжительность восстановления Крымского моста будет известна к вечеру. О сроках ремонтных работ рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Строители уже занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления», — заявил зампред правительства. Хуснуллин добавил, что в ближайшее время на участке запустят Керченскую переправу — для этого уже готовы все паромы.

Вице премьер отметил, что железнодорожная часть Крымского моста уже полноценно работает, по ней возобновили перевозки пассажиров и грузов.

Ранее сообщалось, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли. Сотрудники ДПС перенаправляют автомобилистов в объезд — по другому участку трассы в порт «Кавказ».

Теракт на Крымском мосту случился утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.