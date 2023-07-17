Раскрыта судьба выжившей при теракте на Крымском мосту девочки

Бабушка выжившей при теракте на Крымском мосту девочки заявила, что она останется у тети

Бабушка 14-летней школьницы, которая выжила в результате теракта на Крымском мосту, заявила, что девочка останется в семье тети. Судьбу ребенка раскрыла его бабушка Алла Кулик, пишет Regnum.

«Ангелина останется с семьей сестры Наташи. Мы с мужем уже пожилые и не сможем взять девочку к себе. Можем не справиться», — сказала женщина.

Она добавила, что не может дозвониться до выжившей дочери, так как в районе Крымского моста нет связи. По словам бабушки, семья Кулик четвертый год подряд ездила в отпуск на машине. Россияне не боялись ехать на полуостров, так как сами жили в Белгородской области, которую постоянно обстреливают со стороны Украины.

Семья из Белгородской области ехала в Крым с родственниками на двух машинах. Погибли супруги Наталья и Сергей Кулик, их дочь попала в реанимацию и потеряла память. Во втором автомобиле на полуостров ехала родная сестра погибшей Натальи Кулик с мужем и дочерью, их машина двигалась впереди и в момент атаки на мост уже успела проехать место взрыва.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке. Он заслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и губернатора Крыма Сергея Аксенова.

