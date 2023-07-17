Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Шмидлова
1:0
2-й сет
live
Полина Кудерметова
Будапешт
Ребекка Шрамкова
Сегодня
13:30 (Мск)
Элина Аванесян
Будапешт
Астра Шарма
0:0
1-й сет
live
Камилла Рахимова
Будапешт
Тюмень
Сегодня
17:00 (Мск)
Химки
Россия - Мелбет Первая лига|1-й тур
Черноморец
Сегодня
19:30 (Мск)
Алания
Россия - Мелбет Первая лига|1-й тур
12:46, 17 июля 2023Спорт

Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

Очевидцами атаки на Крымский мост стали футболисты клуба Второй лиги «СКА Ростов»
На месте происшествия

На месте происшествия. Фото: СК РФ / РИА Новости

Футболисты «СКА Ростов», выступающего во Второй лиге, стали очевидцами атаки на Крымский мост, произошедшей 17 июля. Об этом сообщает «Царьград».

В команде рассказали, что двигались в сторону Краснодарского края, эпицентр взрыва был в 200 метрах перед ними. «Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло», — отметил представитель клуба.

После этого автобусу с командой пришлось 15 километров ехать задним ходом, так как ему не хватало места на мосту для разворота. Сейчас клуб решает вопрос с тем, как добираться до Ростова-на-Дону.

16 июля «СКА Ростов» в рамках первенства Второй лиги на выезде играл с «Севастополем». Крымская команда одержала победу со счетом 3:1.

По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области. Девочку доставили в реанимацию, ее родителей спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

    Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

    ВСУ ударили по Донецку неуправляемой ракетой

    Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

    Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

    В США оценили стратегию Путина по Украине

    В Киеве начались военные учения

    В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

    В Кремле оценили отношения России и Запада

    Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости