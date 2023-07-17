Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост
Футболисты «СКА Ростов», выступающего во Второй лиге, стали очевидцами атаки на Крымский мост, произошедшей 17 июля. Об этом сообщает «Царьград».
В команде рассказали, что двигались в сторону Краснодарского края, эпицентр взрыва был в 200 метрах перед ними. «Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло», — отметил представитель клуба.
После этого автобусу с командой пришлось 15 километров ехать задним ходом, так как ему не хватало места на мосту для разворота. Сейчас клуб решает вопрос с тем, как добираться до Ростова-на-Дону.
16 июля «СКА Ростов» в рамках первенства Второй лиги на выезде играл с «Севастополем». Крымская команда одержала победу со счетом 3:1.
По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области. Девочку доставили в реанимацию, ее родителей спасти не удалось.