Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

Очевидцами атаки на Крымский мост стали футболисты клуба Второй лиги «СКА Ростов»

Футболисты «СКА Ростов», выступающего во Второй лиге, стали очевидцами атаки на Крымский мост, произошедшей 17 июля. Об этом сообщает «Царьград».

В команде рассказали, что двигались в сторону Краснодарского края, эпицентр взрыва был в 200 метрах перед ними. «Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло», — отметил представитель клуба.

После этого автобусу с командой пришлось 15 километров ехать задним ходом, так как ему не хватало места на мосту для разворота. Сейчас клуб решает вопрос с тем, как добираться до Ростова-на-Дону.

16 июля «СКА Ростов» в рамках первенства Второй лиги на выезде играл с «Севастополем». Крымская команда одержала победу со счетом 3:1.

По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области. Девочку доставили в реанимацию, ее родителей спасти не удалось.