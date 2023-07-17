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10:27, 17 июля 2023Мир

Захарова указала на причастность США и Британии к атаке на Крымский мост

Представитель МИД России Захарова обвинила киевские власти в атаке на Крымский мост

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Все решения об атаке на Крымский мост принимаются Киевом при непосредственном участии спецслужб США и Британии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», — написала дипломат, указав на причастность Лондона и Вашингтона к атаке.

«США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — заключила она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ЧП на Крымском мосту произошло возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено. Вероятной причиной инцидента называют взрывы. Повреждения также получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.

Позднее «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности республики (СБУ) сообщило, что атака на Крымский мост была специальной операцией СБУ и Военно-морских сил Украины, в рамках которой использовались надводные дроны.

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    Виктория Кондратьева
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