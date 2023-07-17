Овечкин примет участие в прощальном матче самого титулованного игрока КХЛ

Овечкин, Дацюк и Ковальчук примут участие в прощальном матче Даниса Зарипова 9 августа

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин примет участие в прощальном матче самого титулованного игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Встреча между сборной России и «Ак Барсом» пройдет 9 августа в Казани. В ней также примут участие завершившие карьеру нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

41-летний Зарипов объявил о завершении карьеры 24 февраля. «Как бы ни оттягивал этот момент, возраст, болячки и другие ситуации не позволили набрать оптимальную форму в этом году. Все подошло к тому, что сказал: "Данис, стоп, хватит"» — заявил спортсмен.

Зарипов провел в КХЛ 22 года. Выступая за «Ак-Барс», форвард трижды выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды становился чемпионом лиги вместе с магнитогорским «Металлургом».