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22:25, 24 февраля 2023Спорт

Самый титулованный игрок КХЛ объявил о завершении карьеры

Самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов объявил о завершении карьеры
Данис Зарипов

Данис Зарипов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Капитан казанского «Ак-Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры. Его слова приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Как бы ни оттягивал этот момент, возраст, болячки и другие ситуации не позволили набрать оптимальную форму в этом году. Все подошло к тому, что сказал: "Данис, стоп, хватит"», — заявил спортсмен. Он выразил благодарность партнерам по команде и добавил, что останется с клубом, чтобы передать игрокам свой опыт и помочь преодолеть непростой путь в плей-офф.

Ранее 24 февраля 41-летний Зарипов, являющийся самым титулованным игроком КХЛ, провел прощальный матч за «Ак-Барс» против «Металлурга». Встреча завершилась победой команды из Магнитогорска со счетом 6:3.

4 сентября прошлого года 41-летний Зарипов заявил о желании вернуться в сборную России. «Хотел и до сих пор хочу играть за сборную, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия-U40», — добавил спортсмен.

Зарипов провел в КХЛ 22 года. Выступая за «Ак-Барс», форвард трижды выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды становился чемпионом лиги вместе с «Металлургом».

Ксения Курашкина
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