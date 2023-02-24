Самый титулованный игрок КХЛ объявил о завершении карьеры

Самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов объявил о завершении карьеры

Капитан казанского «Ак-Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры. Его слова приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Как бы ни оттягивал этот момент, возраст, болячки и другие ситуации не позволили набрать оптимальную форму в этом году. Все подошло к тому, что сказал: "Данис, стоп, хватит"», — заявил спортсмен. Он выразил благодарность партнерам по команде и добавил, что останется с клубом, чтобы передать игрокам свой опыт и помочь преодолеть непростой путь в плей-офф.

Ранее 24 февраля 41-летний Зарипов, являющийся самым титулованным игроком КХЛ, провел прощальный матч за «Ак-Барс» против «Металлурга». Встреча завершилась победой команды из Магнитогорска со счетом 6:3.

4 сентября прошлого года 41-летний Зарипов заявил о желании вернуться в сборную России. «Хотел и до сих пор хочу играть за сборную, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия-U40», — добавил спортсмен.

Зарипов провел в КХЛ 22 года. Выступая за «Ак-Барс», форвард трижды выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды становился чемпионом лиги вместе с «Металлургом».