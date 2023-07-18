В российские войска передали первую партию самоходных минометов «Дрок»

«Ростех» передал первую партию скоростных минометов «Дрок» на базе «Тайфуна» в ВС России

Госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на шасси бронеавтомобиля «Тайфун», который позволяет быстро уходить от ответного огня. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«"Ростех" передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прицельная дальность стрельбы нового миномета более чем в полтора раза превышает дальность минометов 2Б14 «Поднос». «Дрок» получил дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом и оптико-электронным прицелом, а также дополнительный носимый миномет 2Б24, который можно применять вне машины. Благодаря цифровой системе «Дрок» может осуществлять защищенное информационное взаимодействие с машинами управления и работать автономно.

«Переданные в войска самоходные минометы по совокупности характеристик не уступают, а по некоторым параметрам превосходят иностранные образцы. Одно из основных преимуществ "Дрока" — высокая скорострельность: более 10 выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает свыше 40 мин», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, слова которого приводят в сообщении.

Он добавил, что машина отличается хорошей противопульной и противоминной защитой, а также обладает маневренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника.

Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что Минобороны России получило партию модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» калибра 120 миллиметров в рамках гособоронзаказа 2023 года.