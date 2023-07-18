В российские войска передали первую партию самоходных минометов «Дрок»
Госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на шасси бронеавтомобиля «Тайфун», который позволяет быстро уходить от ответного огня. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«"Ростех" передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 "Дрок". Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину. Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прицельная дальность стрельбы нового миномета более чем в полтора раза превышает дальность минометов 2Б14 «Поднос». «Дрок» получил дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом и оптико-электронным прицелом, а также дополнительный носимый миномет 2Б24, который можно применять вне машины. Благодаря цифровой системе «Дрок» может осуществлять защищенное информационное взаимодействие с машинами управления и работать автономно.
«Переданные в войска самоходные минометы по совокупности характеристик не уступают, а по некоторым параметрам превосходят иностранные образцы. Одно из основных преимуществ "Дрока" — высокая скорострельность: более 10 выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает свыше 40 мин», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, слова которого приводят в сообщении.
Он добавил, что машина отличается хорошей противопульной и противоминной защитой, а также обладает маневренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника.
Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что Минобороны России получило партию модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» калибра 120 миллиметров в рамках гособоронзаказа 2023 года.