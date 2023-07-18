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17:39, 18 июля 2023Наука и техника

Подтверждена дата пуска первой российской миссии на Луну

ИКИ РАН: российскую миссию «Луна-25» планируется запустить 11 августа

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Первую российскую миссию на естественный спутник Земли — «Луну-25» — планируется запустить с космодрома Восточный 11 августа. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов.

«Старт намечен с Восточного 11 августа, запасной день — 12 августа», — подтвердил ученый ранее названную дату.

В июле в Научно-производственном объединении Лавочкина заявили, что вероятность успеха российской миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.

До этого ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip докладывал, что запуск «Луны-25» запланирован на 11 августа.

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    Иван Потапов
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