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09:53, 19 июля 2023Россия

Легковушка с людьми упала в пруд на юге Москвы

«360»: легковой автомобиль с людьми упал в Средний Царицынский пруд на юге Москвы

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Легковой автомобиль с людьми внутри упал в Средний Царицынский пруд на юге Москвы. Об этом сообщил источник телеканала «360», комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие. К месту направились представители столичных экстренных служб. Подробности инцидента выясняются.

Утром в среду, 19 июля, Москву накрыл сильный дождь. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, вечером в городе ожидаются пробки до семи баллов.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком. Отмечалось, что наибольший удар получил автобус. Вся его передняя часть и бампер оказались разбиты. Грузовое авто повреждений почти не получило.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД.

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    Анна Щербакова
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