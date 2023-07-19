Легковушка с людьми упала в пруд на юге Москвы

«360»: легковой автомобиль с людьми упал в Средний Царицынский пруд на юге Москвы

Легковой автомобиль с людьми внутри упал в Средний Царицынский пруд на юге Москвы. Об этом сообщил источник телеканала «360», комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие. К месту направились представители столичных экстренных служб. Подробности инцидента выясняются.

Утром в среду, 19 июля, Москву накрыл сильный дождь. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, вечером в городе ожидаются пробки до семи баллов.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком. Отмечалось, что наибольший удар получил автобус. Вся его передняя часть и бампер оказались разбиты. Грузовое авто повреждений почти не получило.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД.