В Минспорта рассказали о санкциях для сменивших гражданство россиян

Олег Матыцин рассказал, что сменившие гражданство россияне теряют социальную поддержку

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о санкциях для сменивших спортивное гражданство россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

Матыцин заявил, что перешедшие в другие сборные спортсмены теряют социальную поддержку. «Да, конечно, это граждане нашей страны, мы их любим и ценим, но если выбор сделан, то выбор сделан навсегда. Те преференции, которые они получали как члены сборных команд, прекратят свое действие», — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила наказывать российских атлетов, меняющих гражданство в текущей ситуации. «Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно», — заявила она.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).