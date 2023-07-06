В Госдуме предложили наказание для сменивших гражданство российских спортсменов

Журова предложила запретить сменившим гражданство спортсменам из России возвращать его

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила наказывать российских атлетов, меняющих гражданство в текущей ситуации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Нам с коллегами нужно подумать об этом, именно о законодательных ограничениях. Имею в виду запрещать возвращать российское гражданство тем, кто сначала сменил его умышленно», — заявила Журова.

Экс-спортсменку возмутило решение сменить гражданство многократной призерки чемпионатов мира по конькобежному спорту Елизаветы Голубевой и чемпионки России Кристины Силаевой. «Раньше уезжали из‑за высокой конкуренции в их виде спорта. В случае с Силаевой и Голубевой не в конкуренции дело», — отметила депутат.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Международный союз конькобежцев (ISU) также ввел санкции в отношении представителей стран.