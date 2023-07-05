Российская конькобежка-чемпионка решила сменить спортивное гражданство

Российская конькобежка Елизавета Голубева подала заявление о переходе в сборную Казахстана

Российская конькобежка Елизавета Голубева решила сменить спортивное гражданство. Об этом РИА Новости заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Гуляев рассказал, что спортсменка подала заявление о переходе в сборную Казахстана. «Мы ничего еще не одобряли. У нас есть процедура утвержденная в рамках регламента исполкома Союза конькобежцев России — все по плану», — отметил он и подчеркнул, что решение будет приниматься исполкомом. Гуляев добавил, что СКР направил заявление в Минспорта, чтобы Голубеву исключили из сборной России.

26-летняя Голубева — шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира. Также в ее активе золото, серебро и две бронзы континентальных первенств. В сезоне-2022/2023 она стала лучшей на чемпионате России в масс-старте.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).