Российская конькобежка-чемпионка решила сменить спортивное гражданство
Российская конькобежка Елизавета Голубева решила сменить спортивное гражданство. Об этом РИА Новости заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
Гуляев рассказал, что спортсменка подала заявление о переходе в сборную Казахстана. «Мы ничего еще не одобряли. У нас есть процедура утвержденная в рамках регламента исполкома Союза конькобежцев России — все по плану», — отметил он и подчеркнул, что решение будет приниматься исполкомом. Гуляев добавил, что СКР направил заявление в Минспорта, чтобы Голубеву исключили из сборной России.
26-летняя Голубева — шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира. Также в ее активе золото, серебро и две бронзы континентальных первенств. В сезоне-2022/2023 она стала лучшей на чемпионате России в масс-старте.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).