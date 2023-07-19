В России ответили на обвинения Украины в ударе по инфраструктуре зерновой сделки

Сенатор Карасин: Украина и международные структуры не соблюдают условия зерновой сделки

Ни Украина, ни международные структуры не соблюдали и не соблюдают справедливые условия зерновой сделки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на обвинение президента Украины Владимира Зеленского в ударе Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре зерновой сделки.

«Я бы сильно рекомендовал главе киевской власти обратить внимание на прекращение провокаций и подрывов гражданской инфраструктуры Российской Федерации, включая Крымский мост», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что интерпретация действия ВС России со стороны президента Украины является недостоверной.

Ранее Владимир Зеленский дал поручение усилить защиту портов Одессы после ночных ударов по ним. Президент Украины добавил, что ВС России сознательно ударили по инфраструктуре зерновой сделки.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.