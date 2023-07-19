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14:35, 19 июля 2023Россия

В России ответили на обвинения Украины в ударе по инфраструктуре зерновой сделки

Сенатор Карасин: Украина и международные структуры не соблюдают условия зерновой сделки

Фото: Sunday Alamba / AP

Ни Украина, ни международные структуры не соблюдали и не соблюдают справедливые условия зерновой сделки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на обвинение президента Украины Владимира Зеленского в ударе Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре зерновой сделки.

«Я бы сильно рекомендовал главе киевской власти обратить внимание на прекращение провокаций и подрывов гражданской инфраструктуры Российской Федерации, включая Крымский мост», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что интерпретация действия ВС России со стороны президента Украины является недостоверной.

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Ранее Владимир Зеленский дал поручение усилить защиту портов Одессы после ночных ударов по ним. Президент Украины добавил, что ВС России сознательно ударили по инфраструктуре зерновой сделки.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли массированный удар по объектам объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.

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    Варвара Кошечкина
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