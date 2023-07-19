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12:45, 20 июля 2023Ценности

Блогерша раскрыла способ быстро удалить пятно с белой одежды

Визажистка Сассин раскрыла способ быстро удалить пятно с белой одежды моющим средством

Фото: @melissasassinemakeup / TikTok

Визажистка Мелисса Сассин раскрыла способ быстро удалить пятно с белой одежды. Она назвала его в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом melissasassinemakeup рассказала, что невеста, которой она делала макияж, запачкала платье красной помадой за несколько минут до церемонии. «Из-за этого она буквально начала сходить с ума, и я показала ей лайфхак», — добавила блогерша.

Сассин воспользовалась моющим средством и с его помощью устранила загрязнение. «После этого я взяла белое полотенце, смоченное водой, и втирала его в материал до тех пор, пока пятно окончательно не исчезло», — уточнила она.

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Пользователи сети оценили рекомендацию и поступок юзерши в комментариях под постом. «Не все герои носят плащи», «Удивительный метод», «Моя мама еще много лет назад рассказала мне об этом лайфхаке», — написали они.

Ранее блогерша Линси Кромби назвала предмет, который предотвращает окрашивание белья при стирке. Эксперт рассказала, что существуют специальные тканевые салфетки, которые называют «ловушками для цвета». Данное средство впитывает краску в стиральной машине, препятствует потускнению изделий и позволяет сохранить их первоначальный внешний вид.

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    Екатерина Ештокина
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