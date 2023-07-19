Появилась новая информация о госпитализированном ван дер Саре

Бывшего вратаря МЮ Эдвина ван дер Сара перевели из палаты интенсивной терапии в общую

Бывший вратарь сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эдвин ван дер Сар был переведен из палаты интенсивной терапии. Об этом сообщается в Twitter бывшего футболиста.

Ван дер Сар рассказал, что будет проходить лечение в общей палате. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что сможет вернуться домой на следующей неделе. К посту экс-голкипер приложил совместную фотографию с женой.

О госпитализации ван дер Сара стало известно 7 июля. У экс-игрока случилось кровоизлияние в мозг. По информации De Telegraaf, это произошло во время отпуска в Хорватии.

В составе «Манчестер Юнайтед» вратарь играл с 2005 по 2011 год и стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четыре раза побеждал в чемпионате Англии, дважды брал Кубок английской лиги, три раза выигрывал Суперкубок Англии.

Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы.