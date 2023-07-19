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23:50, 19 июля 2023Путешествия

Путин поддержал запуск электронных виз в России

Президент Путин поддержал запуск электронных виз в России с 1 августа 2023 года

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поддержал идею запуска в стране с 1 августа 2023 года электронных виз. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания главы государства с правительством вице-премьер Татьяна Голикова попросила Путина поддержать предложение о запуске в стране с 1 августа электронных виз.

«Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», — ответил российский лидер.

В конце июня Владимир Путин поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, планирующим въезд в Россию.

До этого глава государства рассказал, что несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС. Президент призвал рассмотреть законопроект в весеннюю сессию Госдумы.

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    Марина Совина
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