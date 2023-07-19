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14:37, 19 июля 2023Мир

Глава МИД Германии предложила альтернативу зерновой сделке

Глава МИД Германии Бербок: «Линии солидарности» ЕС являются альтернативой зерновой сделке

Фото: Aziz Taher / Reuters

«Линии солидарности» Европейского союза (ЕС) являются альтернативой зерновой сделке. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после прекращения действия черноморской инициативы, передает Reuters.

Глава МИД указала, что Берлин поддержит Киев в поиске альтернативных путей экспорта зерна. Она предложила в качестве альтернативы сделке с Москвой «баржи, железнодорожные или автомобильные пути солидарности» Европейского союза.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

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    Виктория Кондратьева
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