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06:30, 19 июля 2023Мир

Посольство предупредило россиян о конфискации автомобилей в Германии

Посол РФ Нечаев предупредил россиян об участившейся конфискации автомобилей в Германии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Германии участились случаи конфискации местными таможенниками личных автомобилей с российской регистрацией. Об этом россиян предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью «Ленте.ру».

Посольству известно о примерно десяти подобных случаях, но их может быть больше, если некоторые пострадавшие не обратились за помощью к дипломатам. «Если росграждане, столкнувшись с такой ситуацией, еще не обратились в посольство или генконсульства, советовал бы сделать это, не откладывая», — заявил Нечаев. Посол отметил, что российские дипмиссии работают над прояснением ситуации, и призвал россиян пока воздержаться от ввоза в Германию автомобилей с российскими номерами.

По его словам, местные власти трактуют ввоз транспортных средств — даже для личного пользования или с целью транзита — как нарушение закона «О внешней торговле» и введенных против России санкций Европейского союза. «Даже абстрагируясь от незаконности санкций ЕС как таковых, очевидно, что в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи в интересах Российской Федерации, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ», — подчеркнул Нечаев. Посол также отметил, что перед въездом в Германию владельцы этих автомобилей уже пересекали границы других стран Евросоюза, но таможенники к ним претензий не предъявляли.

В последние недели несколько россиян пожаловались на конфискацию автомобилей в Германии. Ранее стало известно, что немецкая таможня согласилась вернуть конфискованную из-за санкций машину одному россиянину. По словам самого мужчины, Ивана Коваля, письмо из гамбургской таможни с разрешением забрать ранее изъятый автомобиль Audi Q3 пришло его адвокату в четверг, 13 июля.

Таможня ФРГ объяснила, что машины въезжающих в страну россиян конфискуются из-за запрета на ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014. Ввоз фактически касается любого перемещения товаров даже в личных целях. В частности, запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.

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    Валентина Шварцман
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