Первый россиянин вернул изъятый конфискованный в Германии автомобиль

Таможня Германии вернет россиянину Ивану Ковалю изъятый из-за санкций автомобиль

Немецкая таможня согласилась вернуть конфискованную из-за санкций у россиянина машину. Об этом рассказал «Фонтанке» Иван Коваль.

Отмечается, что это первый подобный случай. По словам Коваля, письмо из гамбургской таможни с разрешением забрать ранее изъятый автомобиль Audi Q3 пришло его адвокату в четверг, 13 июля. «Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», — поделился он с изданием.

На конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии уже пожаловались несколько человек. Один из случаев произошел с Иваном Ковалем, который некоторое время проживает в стране. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил у него документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, объяснив это санкциями.

Как объяснила таможня ФРГ, при въезде россиян в Германию на личном автомобиле машину могут арестовать. Мера действует в рамках запрета на ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014. Ввоз фактически касается любого перемещения товаров даже в личных целях. В частности, запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.