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18:43, 5 июля 2023Экономика

В Германии раскрыли причину ареста личных автомобилей россиян

Таможня ФРГ: при въезде россиян в Германию на личном автомобиле машину могут арестовать

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В случае если гражданин России въезжает в Германию на личном транспорте, таможня может арестовать его автомобиль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральную справочную Главного управления таможни ФРГ.

Мера действует в рамках запрета на ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014. Ввоз фактически касается любого перемещения товаров даже в личных целях.

В данной статье указано, что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России. В список помимо автомобилей входит обувь, ноутбуки и мобильные телефоны.

На конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии уже пожаловались несколько человек. Один из случаев произошел с Иваном Ковалем, который некоторое время проживает в стране. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил у него документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, объяснив это санкциями.

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    Мария Грушко
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