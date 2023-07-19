Стало известно об исчезновении пробок около Крымского моста

ТАСС: к утру 19 июля пробки исчезли с обеих сторон Крымского моста

К утру среды, 19 июля, с обеих сторон Крымского моста исчезли пробки. Об этом стало известно из публикации ТАСС со ссылкой на данные об автоподходах к мосту.

«07:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два надводных беспилотника. В результате его автодорожное полотно было повреждено. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление моста после совершенной атаки уйдет до трех недель.

19 июля трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Возгорание возникло на складе боеприпасов около села Алексеевка.