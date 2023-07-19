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16:41, 19 июля 2023Спорт

Эксперт рассказал о правильной технике отжиманий

Борец Кинцурашвили рассказал о правильной технике отжиманий для набора мышечной массы

Фото: Monika Kabise / Unsplash

Мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили рассказал о правильной технике отжиманий. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ноги на ширине плеч, таз не провисает и не задран вверх. Держим планку, корпус напряжен. Локти направляем примерно под 45 градусов относительно корпуса и из этого положения начинаем сгибать и разгибать руки с максимальной амплитудой», — сказал Кинцурашвили, пояснив, что это классический вариант отжиманий. Он добавил, что в нижней точке должно появиться чувство легкого растяжения грудных мышц.

Эксперт также разобрал технику отжиманий для более эффективного набора мышечной массы посредством увеличения времени под нагрузкой. Для этого необходимо каждый раз после выполнения отжимания задерживаться в верхней точке на пять секунд. Всего, по словам спортсмена, достаточно сделать 12-15 повторений. Еще одно эффективное упражнение — аналогичные отжимания с задержкой на пять секунд в нижней точке. При этом важно удерживать корпус ровно и не касаться грудью пола.

Ранее фитнес-эксперт Георгий Елгин раскрыл опасность тренировок натощак. «Самый главный риск тренировки натощак — возможность ухудшения самочувствия. У чувствительных к голоду людей может упасть сахар в крови или начаться головокружение и тошнота», — заявил он.

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    Андрей Стрельцов
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