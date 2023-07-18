Тренер раскрыл опасность тренировок натощак

Фитнес-эксперт Георгий Елгин рассказал, что тренировки натощак подходят не всем

Фитнес-эксперт Георгий Елгин раскрыл опасность тренировок натощак. Его слова приводит «АиФ».

Елгин рассказал, что такой тип тренировок подходит не всем. Он подчеркнул, что важно ориентироваться на состояние здоровья и самочувствие во время выполнения упражнений.

«Самый главный риск тренировки натощак — возможность ухудшения самочувствия. У чувствительных к голоду людей может упасть сахар в крови или начаться головокружение и тошнота», — заявил он. Елгин отметил, что большого вреда от занятий натощак не будет, однако особой пользы такие тренировки не принесут.

Ранее фитнес-тренер Влада Уварова раскрыла правила контроля похудения. Она рассказала, что не стоит ориентироваться исключительно на вес. Специалист рекомендовала при похудении также отслеживать объемы тела.