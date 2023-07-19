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16:38, 19 июля 2023Россия

Москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет

Москвичи пережили самый сильный за последние 50 лет дождь

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жители столицы пережили самый сильный дождь за последние 50 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

«Уходящий дождь стал рекордсменом. За 19 часов выпало в центре города 68,3 миллиметров осадков, на северо-востоке — до 65,9 миллиметров и 62,5 миллиметров на юго-западе столицы», — рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она добавила, что самый сильный дождь прошел в Зеленограде — за сутки в этом московском округе выпало 70 миллиметров осадков.

В Московской области осадков было еще больше. Так, в Клину зафиксировали 90 миллиметров осадков, а в Волоколамске выпало около месячной нормы, на третьем месте расположилась Коломна. Из-за обильных дождей уровень воды в подмосковных реках и водоемах поднялся на 10-15 сантиметров.

Метеорологи сообщили, что в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Подтопленными оказались множество городских улиц. Из-за непогоды в столице были повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей.

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