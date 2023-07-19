Москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет

Москвичи пережили самый сильный за последние 50 лет дождь

Жители столицы пережили самый сильный дождь за последние 50 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

«Уходящий дождь стал рекордсменом. За 19 часов выпало в центре города 68,3 миллиметров осадков, на северо-востоке — до 65,9 миллиметров и 62,5 миллиметров на юго-западе столицы», — рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она добавила, что самый сильный дождь прошел в Зеленограде — за сутки в этом московском округе выпало 70 миллиметров осадков.

В Московской области осадков было еще больше. Так, в Клину зафиксировали 90 миллиметров осадков, а в Волоколамске выпало около месячной нормы, на третьем месте расположилась Коломна. Из-за обильных дождей уровень воды в подмосковных реках и водоемах поднялся на 10-15 сантиметров.

Метеорологи сообщили, что в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Подтопленными оказались множество городских улиц. Из-за непогоды в столице были повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей.