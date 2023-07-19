Подсчитан масштаб разрушений после ливня с грозой в Москве

РИА Новости: в Москве ливень с грозой повалил 57 деревьев и повредил 55 автомобилей

Прошедший ливень с грозой в Москве повалил 57 деревьев и повредил 55 машин. Масштаб разрушений подсчитали в экстренных службах, передает РИА Новости.

«В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей», — рассказал агентству представитель экстренных служб. В части города дороги, пешеходные улицы и подземные переходы после ливня остаются подтопленными.

Днем ранее в МЧС предупредили, что в Москве с 18 по 19 июля по прогнозу погоды ожидаются ливни с грозами и градом, причем ветер с юго-западного и западного направления будет достигать 17-20 метров в секунду. Подтопленные улицы столицы и автомобили попали на видео. Кроме того, в тот же день в московском районе Марьино был замечен местный житель, проплывающий на надувной лодке по затопленной мощными ливнями проезжей части.