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10:45, 19 июля 2023Спорт

Федоров оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Сергей Федоров выразил уверенность, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Фото: Tommy Gilligan / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Специалист выразил уверенность, что это случится. «Я Саше хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах, огромной поддержки его любящей семьи. А все остальное — это второстепенно», — добавил Федоров.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу, отставание от лидирующего в списке Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. С 2008 по 2009 год Овечкин играл в столичной команде вместе с Федоровым.

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    Алексей Гусев
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