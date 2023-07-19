Федоров оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Сергей Федоров выразил уверенность, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Специалист выразил уверенность, что это случится. «Я Саше хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах, огромной поддержки его любящей семьи. А все остальное — это второстепенно», — добавил Федоров.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу, отставание от лидирующего в списке Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. С 2008 по 2009 год Овечкин играл в столичной команде вместе с Федоровым.