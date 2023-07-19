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07:50, 19 июля 2023Спорт

Эксперт раскрыла секрет идеальных ягодиц невесты Роналду

Эксперт Ротач рассказала, что невеста Роналду выполняет выпрыгивания со штангой для ягодиц

Фото: @georginagio

Эксперт по фитнесу и питанию Ирина Ротач раскрыла секрет идеальных ягодиц невесты нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, модели Джорджины Родригес. Ее слова приводит Men Today.

Ротач рассказала, что Родригес предпочитает выполнять выпрыгивания со штангой. По ее мнению, они являются классическим плиометрическим упражнением, в ходе выполнения которого происходит мощный прыжок вверх из приседа, полуприседа или из положения стоя. Упражнение развивает силу мышц и увеличивает их объем, так как в этот момент работают мышцы ног, ягодиц, икры, мышцы кора и всего корпуса.

Она обратила внимание на то, что отягощение в виде штанги на плечах значительно увеличивает нагрузку. Другим эффективным упражнением для ягодиц, которое выполняет Родригес, стали приседания в Смите.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

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    Анастасия Борисова
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