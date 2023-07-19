Вернувшийся в Россию из США популярный блогер рассказал о заблуждении об Америке

Вернувшийся в Россию из США Сардаров: стремление попасть в Штаты навязано всему миру

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, рассказал о главном заблуждении об Америке. В подкасте инфлюэнсера Александра Соколовского, доступном на YouTube, он выразил мнение, что стремление попасть в Штаты навязано всему миру.

«Америка на сегодняшний момент распиарена так сильно во всем мире, что это кажется финальной точкой счастья, рай на земле», — высказался Сардаров о США. Многие ошибочно полагают, что для счастливой жизни им нужно переехать в Штаты, добавил он.

Блогер также отметил, что финальной точкой карьеры любого актера в США до сих пор считается звезда на Аллее славы. «Приходишь на Аллею славы, а там одни бомжи. Это не выглядит так, как придумано и навязано всему миру», — объяснил он.

Ранее Сардаров заявил о тоске по России во время своего второго пребывания в Соединенных Штатах Америки. В США блогер скучал по родным и близким, а также по возможности говорить по-русски.

Осенью 2020 года Сардаров заявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Он также признался, что достигнуть высокого уровня жизни в Америке тяжело. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он пожаловался на то, что в США сложно добиться успеха без знания английского языка. Впоследствии Сардаров снова на какое-то время уезжал в Америку.