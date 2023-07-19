Тарпищев заявил, что у российских игроков нет проблем с визами для участия в US Open-2023

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выдаче виз российским игрокам для участия в US Open 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — заявил функционер.

16 июля организаторы турнира серии «Челленджер» в польской деревне Козерки опубликовали обращение к российским и белорусским теннисистам с просьбой отказаться от участия в соревнованиях. «Учитывая ситуацию на Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия», — заявили они.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.