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11:51, 19 июля 2023Спорт

Тарпищев высказался о выдаче виз российским игрокам для участия в US Open

Тарпищев заявил, что у российских игроков нет проблем с визами для участия в US Open-2023

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выдаче виз российским игрокам для участия в US Open 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — заявил функционер.

16 июля организаторы турнира серии «Челленджер» в польской деревне Козерки опубликовали обращение к российским и белорусским теннисистам с просьбой отказаться от участия в соревнованиях. «Учитывая ситуацию на Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия», — заявили они.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Ксения Курашкина
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