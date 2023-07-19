Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 19 июля 2023Силовые структуры

Российский таксист задержал пристававшего к 12-летней школьнице педофила

В Омске таксист задержал педофила после отказа полицейских помочь

Фото: Jackson David / Unsplash

В Омске суд арестовал подозреваемого в педофилии россиянина Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ЧП произошло на одной из городских улиц, где извращенец принялся приставать к 12-летней школьнице. На помощь дочери пришла мать, которая обратилась к сотрудникам ГИБДД, но полицейские отказали в помощи сославшись на занятость. Тогда женщина остановила таксиста, тот помог нагнать и задержал подозреваемого в педофилии мужчину.

Ранее в Костроме местного жителя приговорили к 14 годам колонии строгого режима за интимные переписки с 67 детьми.

5 июля полиция в Москве начала розыск педофилов, основавших «школу секса» для девочек 10 и 11 лет

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв склада в Крыму

    МИД назвал фейком сообщение о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

    Стала известна предлагаемая Малкому в саудовском клубе зарплата

    Назван подмосковный город-рекордсмен по осадкам

    Вернувшийся в Россию из США популярный блогер рассказал о заблуждении об Америке

    Режиссер «Жанны Дюбарри» назвала причины выбора Джонни Деппа на главную роль

    Несколько пассажиров потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета

    В России стали меньше тратить на дороги

    Создана биоразлагаемая пищевая упаковка

    Российский таксист задержал пристававшего к 12-летней школьнице педофила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости