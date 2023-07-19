Российский таксист задержал пристававшего к 12-летней школьнице педофила

В Омске таксист задержал педофила после отказа полицейских помочь

В Омске суд арестовал подозреваемого в педофилии россиянина Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ЧП произошло на одной из городских улиц, где извращенец принялся приставать к 12-летней школьнице. На помощь дочери пришла мать, которая обратилась к сотрудникам ГИБДД, но полицейские отказали в помощи сославшись на занятость. Тогда женщина остановила таксиста, тот помог нагнать и задержал подозреваемого в педофилии мужчину.

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