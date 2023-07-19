Тренер назвал способ прокачки мышц кора для бегунов

Тренер Моволд посоветовал бегунам делать упражнение полный захват для прокачки мышц кора

Тренер Джесс Моволд назвал способ прокачки мышц кора для бегунов. Его слова приводит Men's Health.

Специалист посоветовал делать упражнение «полный захват». Моволд отметил, что оно поможет бегунам стать выносливее. Для выполнения упражнения необходимо лечь на спину, поднять ноги и руки от пола и удерживать их. При этом нижняя часть спины должна оставаться на поверхности.

Также Моволд предложил добавить несколько вариаций упражнения. Первая — из исходного положения прижмите колени к груди и зафиксируйтесь в этом положении. Затем вытяните руки и ноги и переносите вес поочередно на правую и левую ягодицу и лопатку.

Еще один вариант — из исходного положения начинайте раскачиваться вперед и назад, сохраняя таз на месте. При этом спина должна полностью отрываться от пола.

Ранее индийская модель Крити Санон назвала лучшее упражнение для работы над мышцами кора. По ее словам, с этой задачей отлично справится планка на беговой дорожке.