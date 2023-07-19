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16:23, 19 июля 2023Мир

Песков рассказал об участии Путина в саммите БРИКС

Песков: Путин примет полноценное участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции. Об этом в среду, 19 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи», — отметил он, подчеркнув, что Путин примет полноценное участие в саммите.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание, что на мероприятии Москву будет очно представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее в офисе президента ЮАР заявили, что глава России Путин не посетит саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который запланирован в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Такое решение было принято на фоне выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что дело якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД назвал обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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