Минобороны России заявило об ударе по украинской авиабазе Канатово

Российские войска нанесли удар по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен в ночь на 19 июля с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

Помимо того, Вооруженные силы России ударили по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы. В министерстве добавили, что цели ударов были достигнуты.

Накануне Минобороны заявило об ударе возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. В частности, военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).