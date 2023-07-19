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14:13, 19 июля 2023Россия

Российские войска нанесли удар по украинской авиабазе Канатово

Минобороны России заявило об ударе по украинской авиабазе Канатово

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по украинской авиабазе Канатово в Кировоградской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен в ночь на 19 июля с помощью высокоточного оружия морского и воздушного базирования.

Помимо того, Вооруженные силы России ударили по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы. В министерстве добавили, что цели ударов были достигнуты.

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Накануне Минобороны заявило об ударе возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. В частности, военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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