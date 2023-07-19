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23:56, 19 июля 2023Спорт

Брат Нурмагомедова снялся с боя в UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов из-за травмы снялся с боя в UFC против американца Сэндхагена
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов не выступит на турнире UFC on EPSN 50. Об этом «Матч ТВ» сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Магомедов рассказал, что боец получил травму плеча. «Будут оперировать на следующей неделе», — добавил он.

В ночь на 6 августа Нурмагомедов должен был впервые в карьере возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Двоюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова должен был провести поединок против американца Кори Сэндхагена.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

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    Дарья Коршунова
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