Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Манчестер Юнайтед
1:0
Завершен
Лион
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ференцварош
0:3
1-й тайм
live
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
1:0
1-й тайм
live
Астана
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карлсруэ
0:1
1-й тайм
live
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Бетис
Сегодня
21:00 (Мск)
Монако
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
19:28, 19 июля 2023Спорт

Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на сезон с футбольным клубом «Полесье»

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом «Полесье». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с 36-летним спортсменом подписано на один сезон. В команде из Житомира, которая по итогам сезона-2022/2023 вернулась в Украинскую премьер-лигу, он будет играть под номером 17.

Впервые Усик принял участие в матче в составе «Полесья» 4 февраля 2022 года. Он вышел на замену на 77-й минуте во встрече с «Вересом» в рамках товарищеского турнира Winter Cup.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в супертяжелом весе.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов заявил о детонации части боеприпасов на складе в Крыму

    Российские таможенники предотвратили незаконный вывоз из страны попугаев

    В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта Украины против ЗАЭС

    Перечислены три главных правила стирки одежды

    Психолог назвала причину увлечения опасными процедурами для красоты

    Названа стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве

    Во Франции раскритиковали планы увеличить помощь Украине

    Доллару предсказали падение до трехлетнего минимума

    Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом

    Путин прокомментировал пожар на полигоне в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости