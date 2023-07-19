Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на сезон с футбольным клубом «Полесье»

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт с профессиональным футбольным клубом «Полесье». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с 36-летним спортсменом подписано на один сезон. В команде из Житомира, которая по итогам сезона-2022/2023 вернулась в Украинскую премьер-лигу, он будет играть под номером 17.

Впервые Усик принял участие в матче в составе «Полесья» 4 февраля 2022 года. Он вышел на замену на 77-й минуте во встрече с «Вересом» в рамках товарищеского турнира Winter Cup.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в супертяжелом весе.